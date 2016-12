Inventor do Kinder Ovo morre aos 83 anos

O inventor do Kinder Ovo, William Salice, morreu nesta quinta-feira (29) aos 83 anos em Pavia, no norte da Itália. A morte de Salice foi anunciada pela Fundação “Colora tu vida”, fundada por ele e que ajuda jovens.

Salice foi o braço direito do empresário e visionário Michele Ferrero, criador do creme Nutella, que morreu em 2015, desde a década de 60. O inventor do Kinder Ovo patenteou o ovo de chocolate com um brinquedo dentro nos anos 70 com Ferrero.

O sucesso do ovo de chocolate foi imediato e milhões foram vendidos em mais de 40 anos. “O verdadeiro inventor foi Ferrero, eu só fui um executor”, dizia Salice.

Além do Kinder, Salice ajudou Ferrero em outras invenções, como o Ferrero Rocher. Ele se aposentou em 2007 e com um bônus extra de 400 mil euros fundou a “Colora tu vida”, uma escola oficina em que jovens de 13 a 18 anos desenvolvem seu próprio talento.