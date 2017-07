Investigada fraude em concurso que teve 57 mil inscritos no Estado

O concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), realizado no Espírito Santo e no Rio de Janeiro em março deste ano, pode ter sido alvo da ação de quadrilha que fraudava resultados no País.

Foi o que apontou a Polícia Civil da Paraíba, que divulgou uma lista com os concursos investigados pela Operação Gabarito, que completou dois meses na sexta-feira (7), e repassou as informações à Polícia Federal, que deve conduzir as investigações a nível nacional.

De acordo com o delegado de Defraudações e Falsificações de João Pessoa, Lucas Sá, 93 concursos foram identificados, sendo que 81 foram divulgados e os demais estão sob sigilo de investigação.

O concurso do TRF 2, que oferecia salários iniciais entre R$ 6 e R$ 10 mil, teve 204.452 inscritos, sendo 146.779 para o Rio de Janeiro e 57.673 para o Espírito Santo. O cargo com mais inscritos foi o de técnico judiciário, com 64.737 candidatos para o Estado do Rio e 25.764 para o Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, os concursos teriam sido fraudados por um esquema criminoso que vendia um “kit completo de aprovação”. Nele, havia gabaritos e escuta telefônica, e custava cerca de R$ 150 mil para cada concurseiro.

Organizadora do concurso, a Consulplan foi procurada pela reportagem do jornal A Tribuna, mas não retornou os contatos.

A reportagem completa sobre essa investigação você confere na edição desta segunda-feira (10) do jornal A Tribuna.