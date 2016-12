Itamaraty acompanha busca por 19 brasileiros desaparecidos no mar

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira (26) que o governo brasileiro segue em busca de informações sobre o desaparecimento de 19 brasileiros durante suposta tentativa de imigrar para os Estados Unidos por meio de travessia marítima a partir das Bahamas. O último contato do grupo com familiares foi no dia 6 de novembro.

Em nota, o Itamaraty diz que “segue engajado na busca de informações” por meio da Embaixada do Brasil em Nassau e do Consulado Geral do Brasil em Miami, e que está em contato permanente com autoridades dos EUA e das Bahamas, assim como com as famílias que buscaram auxílio.

“A primeira consulta sobre o assunto foi recebida em 15 de novembro de 2016. Nessa data, familiares de brasileiros que viajaram para as Bahamas informaram a Embaixada do Brasil em Nassau de que haviam perdido contato com eles no dia 6 daquele mês”, diz o Itamaraty no texto.

A partir de então, o ministério acionou a Polícia Federal, as autoridades migratórias, policiais e as guardas costeiras bahamenses e norte-americanas, e vem trabalhando em conjunto com essas instituições. “Até o momento, não obtiveram informações sobre o paradeiro desses cidadãos e tampouco sobre a embarcação que supostamente os levaria para os Estados Unidos”, diz o comunicado.

A Polícia Federal confirmou que está acompanhando o caso, mas não deu mais detalhes. O Itamaraty não forneceu informações sobre os desaparecidos. “Em respeito à privacidade dos brasileiros e à legislação em vigor, o Itamaraty não fornece detalhes sobre a identidade das pessoas em questão.”

Agência Brasil