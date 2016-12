Jennifer Lopez e Drake estão namorando, diz jornal

Os cantores Jennifer Lopez, 47, e Drake,30, formam o mais novo casal do mundo pop, segundo uma fonte do jornal The Sun, que garantiu que os dois estão namorando.

Recentemente o cantor foi a um show de JLo e ela postou uma foto nas redes sociais com a legenda: “Olha quem passou no meu show esta noite para dizer oi!!”.

A notícia do romance já se espalhou por Hollywood e quem não teria gostado nada da notícia teria sido Rihanna, ex de Drake. “Pessoas no círculo de Rihanna estão dizendo que ela está muito descontente com tudo isso. Apenas alguns meses atrás ela e Drake estavam juntos”, disse a fonte do The Sun.

JLo e Drake até tentaram manter o seu romance em segredo, dando a entender que estão apenas trabalhando juntos. “Eles estão se vendo há várias semanas e seus amigos estão dizendo que ela já está apaixonada. A diferença de idade não os incomoda. Eles se divertem juntos e isso é tudo que importa”, revelou a fonte.