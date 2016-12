Jennifer Lopez, 47 anos, e Drake, 30 anos, postaram nesta quarta-feira (28) a mesma foto, em que aparecem juntos, em suas contas no Instagram.

Na imagem sem legenda, os dois aparecem abraçados,dando ainda mais força aos rumores de que estariam namorando, depois de um longo período de especulação sobre o status do relacionamento de Drake e Rihanna. Essa, aliás, deixou de seguir Jennifer Lopez no Instagram no fim de semana.

Drake e Rihanna teriam terminado em outubro.