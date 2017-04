Jerry Adriani é internado às pressas no Rio

Jerry Adriani, 70, voltou a ser internado às pressas no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, no último sábado (8).

Recentemente, o cantor foi hospitalizado, teve alta e ficou 15 dias em casa. A primeira internação de Jerry foi no dia 2 de março por causa de uma trombose na perna. O colunista ainda informou que o estado de saúde do cantor é delicado.

De acordo com o produtor musical Rinaldo Couto, Jerry perdeu muito peso e está internado para se recuperar da desnutrição. Ele passou por uma endoscopia e nesta segunda fez novos exames para avaliar o quadro de desnutrição.

Ainda segundo o produtor, o cantor está lúcido, conversando normalmente, mas muito magro. Ele vai continuar no hospital para ganhar mais massa muscular.

Jerry terá que passar por novos exames que indicarão o dia que ele receberá alta, mas por enquanto, ainda não há previsão de quando poderá ir pra casa.