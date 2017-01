João Doria toma posse como prefeito de São Paulo

João Doria (PSDB) toma posse como prefeito de São Paulo na tarde deste domingo (1). A cerimônia de posse acontece após os 55 vereadores eleitos assumirem seus cargos na Câmara Municipal.

O vereador considerado favorito para o cargo de presidente da Câmara é Milton Leite (DEM). No entanto, Leite ainda buscava votos minutos antes da sessão. “Vou lá no sexto andar atrás de um voto. Ainda estou em campanha”, disse a assessoria.

A disputa tem ainda Mário Covas Neto (PSDB), que não conta com o apoio do prefeito e da bancada do partido na casa, Janaína Lima, do Partido Novo, e Sâmia Bonfim (Psol).

A sessão da tarde deste domingo é presidida por Eduardo Suplicy (PT), o parlamentar mais velho e eleito com maior número de votos. Suplicy destacou que o prefeito eleito sabe o quanto ele trabalhou pela campanha de Fernando Haddad, mas sabe que ele respeita o resultado das urnas e fará um mandato respeitoso e construtivo.

O vereador também disse que espera que os novos vereadores discutam um eventual recurso contra a liminar da Justiça que suspendeu o reajuste salarial de 26% para os parlamentares da casa.