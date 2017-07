Jogador do Ceará decide registrar ocorrência por injúria racial contra zagueiro do Inter

O atacante Elton, do Ceará, vai registrar ocorrência contra Victor Cuesta, do Inter. A acusação de injúria racial será feita nesta quinta-feira pela manhã. Após reunir-se com o departamento jurídico do Ceará, o atacante ex-Vasco e Corinthians optou por levar o caso adiante. A acusação é que o zagueiro argentino do time gaúcho o chamou de ‘macaco’ em discussão no segundo tempo da partida.

O Boletim de Ocorrência independe da existência de prova das palavras do atleta colorado. Nas imagens da transmissão do jogo há o atacante indo até o árbitro, gesticulando e apontando para Cuesta, sinalizando como se ele tivesse de fato utilizado tais termos de cunho racista. Não há, porém, registro de imagem que comprove que o jogador do Inter realmente falou isso.

O árbitro Leandro Bizzio Marinho não relatou qualquer situação neste sentido em súmula. Depois do jogo de terça-feira -vencido pelo Inter por 2 a 0- Elton, em entrevista coletiva, disse claramente que foi chamado de ‘macaco’ pelo jogador do Internacional.

“Foi o Victor Cuesta, zagueiro. Me chamou de macaco”, disse. “É lamentável. Nos tempos de hoje uma atitude dessas… É absurdo que isso ocorra. Alguns jogadores do time deles ouviram ele falar. Perdi a cabeça porque sou um ser humano. É inadmissível que uma atitude dessas ocorra. Tomara que as cÔmeras tenham pego este momento. Ficamos tristes, chateados. O Inter é um time grande e não merece ter um jogador desses, com uma atitude dessas”, completou.

Enquanto isso, o vice de futebol do Internacional foi responsável por dar a versão de Cuesta para os fatos. “Em relação a esta questão do Cuesta, falamos com ele e disse que não falou nada neste sentido. Houve uma discussão, ele foi xingado, mas não usou estes termos. Ele tem uma carreira longa, nunca se envolveu em coisas neste sentido. O jogado está dizendo que não fez, outro atleta está dizendo que ouviu ele falar estes termos que condenamos. Mas confiamos nele e ele diz que não fez. Discutiram, mas o que ele está sendo acusado, diz que não falou”, afirmou o dirigente.

No fim da tarde desta quarta-feira, Cuesta se manifestou e negou ter usado termos racistas contra Elton. “Fiquei surpreso com o que aconteceu no jogo. Nunca fiz isso (xingamentos racistas). Na minha carreira nunca houve algo estranho. Nunca faltei com respeito a juiz ou colega, adversário ou companheiro. Nos xingamos, é verdade, mas com respeito. São coisas que ficam dentro de campo”, disse.

