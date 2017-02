Jorge Fernando se recupera de AVC e está afastado de musical

O diretor Jorge Fernando, 56 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, até sexta-feira (27). Jorginho, como é conhecido, está, desde então, afastado do musical Vamp.

O diretor agora se recupera em casa. No entanto, a família e os profissionais do musical tratam o quadro de saúde do diretor com sigilo. O hospital não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde de Jorginho e apenas confirmou que ele ficou internado. A emissora em que o diretor tem contrato afirmou que ele já está em casa.

De acordo com o site Uol, Jorge Fernando está há quase três semanas afastado de Vamp. O musical estreia no dia 17 de março no teatro Riachuelo, no Rio. Enquanto Jorginho está afastado, a direção é feita por Diego Morais, codiretor do musical.

O diretor ficou internado em outubro de 2016 por 19 dias após sentir dores abdominais. Ele foi diagnosticado com pancreatite, causada por uma pedra na vesícula que se deslocou para o pâncreas.