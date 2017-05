José Dirceu deixa prisão e é escoltado pela PF

O ex-ministro José Dirceu (PT) deixou o Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba por volta das 16 horas desta quarta-feira (3). Ele foi solto um dia após o Supremo Tribunal Federal determinar sua libertação. O carro em que Dirceu estava foi escoltado por outros quatro carros da Polícia Federal até a sede da Justiça Federal no Paraná, onde colocará tornozeleira.

O juiz Sergio Moro decidiu nesta quarta-feira (3) que o ex-ministro José Dirceu deverá usar tornozeleira eletrônica ao sair da prisão e não poderá deixar a cidade de Vinhedo (SP), onde reside. Dirceu terá que entregar seus passaportes à Polícia Federal e está proibido de sair do país.

Caso decida se mudar de Vinhedo, terá que pedir à Justiça. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula também não poderá conversar com outros réus e testemunhas nas ações penais que responde na Lava Jato. “Considerando que José Dirceu de Oliveira e Silva já está condenado a penas totais de cerca de 32 anos e um mês de reclusão, há um natural receio de que, colocado em liberdade, venha a furtar-se da aplicação da lei penal”, disse Moro, responsável pelas condenações ao petista em primeira instância, no despacho que liberta Dirceu.

“A prudência recomenda então a sua submissão à vigilância eletrônica e que tenha seus deslocamentos controlados. Embora tais medidas não previnam totalmente eventual fuga, pelo menos a dificultam.” O habeas corpus ao ex-ministro foi concedido pela Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça (2).

Votaram pela soltura três ministros (Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski) e dois se manifestaram pela manutenção da prisão (Edson Fachin e Celso de Mello). Dirceu estava preso desde agosto de 2015 em Pinhais (PR) e seus recursos ainda não foram julgados em segunda instância.