Jovem desaparece ao tentar atravessar lagoa à nado em Linhares

Uma jovem de 21 anos desapareceu enquanto nadava na Lagoa do Aguiar, em Baixo Quartel, no interior de Linhares na tarde de domingo (1º). Tatiane Mariano de Souza se divertia com familiares e desapareceu quando tentou atravessar a lagoa à nado, de uma extremidade à outra. No meio do percurso ela teria cansado e começou a se afogar. Amigos da vítima tentaram salvá-la, mas sem sucesso.

Os bombeiros iniciaram as buscas pela jovem ainda na tarde de domingo. Nesta segunda-feira (2), uma equipe de mergulhadores de Vitória foi acionada e deu continuidade às buscas, mas Tatiane não foi localizada. Segundo os bombeiros, a vítima sumiu a cerca de 100 metros da margem e, conforme informações de pescadores da região, a lagoa tem cerca de 20 metros de profundidade.