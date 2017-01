Jovem é preso suspeito de matar os pais com golpes de machadinha

Um atendente de telemarketing de 26 anos foi preso em flagrante, por volta das 7h de domingo (8), sob suspeita de matar os pais com uma machadinha na casa onde a família morava na rua Carapicuíba, em Franco da Rocha (Grande SP).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes militares e bombeiros foram acionados após o carro da família ser incendiado na garagem. Ao chegarem ao local, além do carro em chamas, os agentes encontraram o pai do acusado, de 61 anos, morto com sinais de facadas na sala, e a mãe, de 51 anos, com cortes semelhantes no banheiro.

Ainda no endereço, o acusado, que estava ao lado do corpo do pai, disse que alguém havia invadido a casa pela porta de alumínio dos fundos do imóvel, que estava arrombada, agredido e matado os seus pais. Ao prestar depoimento, o atendente de telemarketing entrou em contradição e confessou os crimes, diz a polícia.

Ele justificou que havia usado cocaína antes dos assassinatos e que arrombou a porta da casa para simular uma invasão, segundo a investigação. A perícia diz ter achado resquícios de uma substância esbranquiçada, que pode ser cocaína, no imóvel e recolheu uma machadinha que teria sido usada no crime. A reportagem não conseguiu localizar o advogado do suspeito.