Jovem morre e médico é baleado em ações criminosas no Rio

O adolescente Guilherme Alves Anselmo, de 16 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (12) no bairro de Água Santa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, realizou uma perícia no local e está tentando identificar os criminosos.

A Polícia Civil, no entanto, não informou quais as hipóteses para a morte do jovem. Segundo a família do jovem, ele foi morto porque teria se recusado a entregar seu telefone celular para assaltantes.

Também na manhã de hoje um médico foi baleado em uma tentativa de assalto no Túnel Rebouças, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Por volta das 7h30, criminosos tentaram bloquear o túnel para fazer um arrastão. O médico acabou sendo baleado quando tentou fugir.

André Schelemm Guedes foi atingido no tórax e encaminhado para o Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a bala ficou alojada em seu peito, mas ele está consciente e seu estado de saúde é estável.

Agência Brasil