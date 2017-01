Juiz federal manda soltar vereador

A Justiça determinou na tarde de sábado (28) a soltura do vereador de Belo Horizonte, Rubens Gonçalves de Brito (PSDB-MG), que pousou um helicóptero na Praia da Bacutia, em Guarapari, na sexta-feira (27). Ele saiu do presídio na noite de ontem.

A decisão foi expedida pelo juiz federal plantonista José Eduardo do Nascimento e liberado após o advogado do vereador solicitar liberdade.

Para o juiz, não há motivos para que o vereador responda pelo crime de atentar contra a segurança do transporte aéreo. “O pouso de helicóptero em praia, isoladamente considerado, pode caracterizar infrações graves no âmbito administrativo (regulação aérea), até mesmo o crime do art. 132 se comprovado que a incolumidade física de terceiros na praia foi ameaçada pelo pouso impróprio, mas por si só não implica o crime do art. 261”, escreveu o José Eduardo.

O vereador Rubens Gonçalves de Brito (PSDB), 34 anos, de Belo Horizonte (MG), passou por exames durante a manhã de sábado no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória e em seguida levado para presídio em Viana, onde ficou até à noite.

Conhecido na capital mineira como Bim da Ambulância, o parlamentar foi preso na manhã de sexta-feira (27) depois de pousar um helicóptero na praia da Bacutia, em Guarapari.

O helicóptero Robinson, modelo R66, que era pilotado pelo parlamentar, foi apreendido e está no aeroporto de Guarapari.

Por ter sido realizado pouso em local não homologado e sem autorização, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou, por meio da assessoria de imprensa, que iniciará processo de apuração para verificar possíveis infrações às normas de aviação civil.

O vereador foi autuado pelo delegado Marcos Luiz Nery por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo e por expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia. A pena para os crimes chega a seis anos de prisão, não cabendo fiança.

Em entrevista na delegacia na sexta-feira, o vereador disse que tinha autorização para pousar.

Reportagem: Roberta Bourguignon (A Tribuna)