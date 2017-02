Juiz ordena uso de força policial para retirar manifestantes de batalhões

A Justiça Estadual decidiu na tarde desta quinta-feira (23) que qualquer pessoa que estiver bloqueando as entradas de batalhões e unidades da Polícia Militar na Grande Vitória deve ser identificada, intimada e multada em R$ 10 mil por dia.

A decisão é do juiz Mário da Silva Nunes Neto. A partir de agora, a medida afeta não só as mulheres dos policiais, mas qualquer pessoa que esteja no local apoiando o movimento.

“Pelo exposto, determino a identificação, intimação e citação de todos os manifestantes que se encontrarem nas entradas e imediações do QCG e dos batalhões da PMES localizados na Grande Vitória, para que tomem ciência inequívoca e cumpram em todos os seus termos a decisão liminar de fls. 77/82, proferida nesta Ação Civil Pública, sob pena de incorrerem em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, ficando tais pessoas cientes de que será feito acompanhamento/controle diário para constatação de eventuais recalcitrantes”, diz o juiz em sua decisão.

O juiz determinou ainda a desobstrução imediata dos portões dos batalhões, assim como a retirada de todos os obstáculos colocados em frente aos portões dos batalhões, como tendas, veículos e correntes. Na decisão, o juiz ordenou que seja feito o uso moderado da força policial durante as diligências com policiais que devem ser indicados pelo comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, ou pelo Secretário de Segurança Pública, André Garcia.

“Cumpra-se por oficial de Justiça plantonista, servindo esta de decisão/mandado, devendo o ilustre meirinho designado realizar as diligências necessárias à obtenção da identificação/qualificação de cada pessoa encontrada no denominado “ato de protesto” por melhores salários para os membros das carreiras militares, com o apoio e uso moderado da força policial, desde já requisitada por este Juízo, cujos militares deverão ser indicados pelo Ilustre Comandante Geral da Polícia Militar/ES ou pelo Ilustre Secretário Estadual de Segurança Pública”, concluiu.