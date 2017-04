Justiça autoriza exumação do corpo de Emílio Santiago

O corpo do cantor Emílio Santiago será exumado. A exumação foi autorizada pela 13ª Vara de Família do Rio de Janeiro para a realização de um exame de DNA.

Emílio Santiago morreu em 2013 e deixou uma herança avaliada em R$ 10 milhões, em direitos autorais, imóveis e outros bens, que é disputada por três pessoas.

Uma das pessoas é Márcio Tadeu Ribeiro Francisco, que era companheiro do cantor. O advogado de Márcio, Carlos Magno Ramos Fiuza, afirma que o pedido na justiça foi feito por um produtor cultural que quer provar ser filho do cantor. O processo corre em segredo de justiça.

Segundo o advogado, o homem apareceu no velório do cantor alegando ser seu filho, e desde então, tenta provar a paternidade. Um exame de DNA foi realizado anos atrás, mas seu resultado foi inconclusivo. “Ele precisa confirmar a paternidade para ter direito à partilha da herança. Meu cliente, que foi companheiro do Emílio Santiago durante muitos anos não o reconhece como filho. Nem os amigos mais íntimos e antigos sabiam da existência desse suposto filho. O exame de DNA vai ajudar a esclarecer a situação e dar prosseguimento ao processo de inventário do cantor, aberto pelo Márcio Tadeu em 2014”, disse.

Além de Márcio Tadeu e do suposto filho, uma suposta irmã de Emílio Santiago também está na disputa pelos bens do cantor.