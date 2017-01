Justiça concede prisão domiciliar a 161 presos após massacre em Roraima

A Justiça decidiu esvaziar um Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em Boa Vista, Roraima, e liberou para prisão domiciliar 161 detentos do regime semiaberto por considerar que o local era inseguro para os presos e para os agentes que trabalham no local.

A decisão leva em conta o massacre ocorrido na Penitenciária Agrícola de Boa Vista (Pamc), que deixou ao menos 33 mortos.

Por conta disso e dos massacres, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convocou reunião com secretários de Assuntos Penitenciários e de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal para tentar encontrar soluções para a crise no sistema carcerário.

Embora o tema demande urgência, a reunião só foi marcada para o dia 17.

Moraes também informou que o governo vai enviar ajuda para incrementar a segurança dos presídios de três estados: Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Segundo comunicado, serão enviados agentes penitenciários federais e equipamentos ao três estados. A medida foi tomada a pedido das autoridades locais.