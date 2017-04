Justiça derruba liminar e cobrança de bagagem em voos é liberada

A Justiça Federal do Ceará impugnou a liminar que suspendia a cobrança extra por parte das companhias aéreas pelo despacho de bagagem.

A decisão é do juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara Federal. Nela, ele afirma que as novas regras de transporte de bagagens são benéficas aos consumidores, pois, “além de ampliar o limite para bagagem de mão, permite que os passageiros que não transportem ou transportem pouca bagagem não sejam cobrados no preço da passagem por um limite do qual não se utilizam”.

Para Lima, o pagamento pelo transporte da bagagem não configura venda casada, “pois o contratante não está obrigado a contratar franquia adicional de bagagem, havendo vários contratos acessórios ao contrato de transporte aéreo, inclusive o de bagagem”.