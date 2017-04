Justiça manda 50% da frota de ônibus circular

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) determinou que 50% da frota dos ônibus circulem nesta sexta-feira (28) durante a greve geral. O relator, desembargador José Luiz Serafini, determinou o funcionamento de 50% da frota de ônibus sob pena de multa diária de R$ 30 mil reais a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador ( FAT).

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) entraram com pedido no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) para que fosse mantido a circulação de 100% dos ônibus nesta sexta.

O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) informou nesta semana que vai participar da greve, e que deixaria 30% dos ônibus em circulação.

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, informou que o sindicatos vai cumprir a determinação judicial, mas ainda não sabe como vai funcionar a paralisação.