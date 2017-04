Justiça nega habeas corpus a diplomata espanhol acusado de matar a mulher em Vitória

O diplomata espanhol Jesús Figón Leo, 65 anos, acusado de assassinar a golpes de faca a mulher, a cabeleireira Rosemary Justino Lopes, 50 anos, dentro do apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória, em 2015, teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça.

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, negou o pedido da defesa para o réu pudesse viajar à Espanha. A decisão saiu publicada nesta quarta-feira (26), no Diário da Justiça.

Para os desembargadores haveria um risco na concessão do habeas corpus. Consta na decisão que diante da condição de agente diplomático, o réu poderia ir a locais que dificultariam o trâmite do processo.

Além disso, os desembargadores entenderam que o réu poderia não querer retornar ao Brasil o que dificultaria as diligências para as autoridades brasileiras, provocando um atraso no processo.

O relator do processo, desembargador Ney Batista Coutinho ressaltou que foram demonstrados nos autos materialidade e indícios suficientes que incriminam Jesús Figón Leo.

O diplomata deve ir a júri popular em data ainda não definida. A defesa recorreu contra a decisão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que ainda vai analisar o pedido.

Entenda o caso

Morta com cinco facadas

– Segundo o inquérito policial, na madrugada do dia 12 de maio de 2015, o comissário de Segurança da Embaixada da Espanha no Brasil Jesús Figón Leo, matou com 5 facadas a mulher Rosemary Justino Lopes.

– O crime ocorreu na cobertura do prédio em que o casal morava na rua Pedro Busatto, em Jardim Camburi.

– Na manhã do mesmo dia, Figón foi até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e confessou que tinha assassinado a mulher.

– O diplomata confessou que matou a mulher após uma discussão. Depois, a defesa alegou em audiência à Justiça que Rosemary tirou a própria vida.

– Em 14 de maio de 2015, o governo da Espanha suspendeu parcialmente a imunidade diplomática de Figon, para que ele respondesse o processo.

Reportagem de Hemerson Costa