Lancha que encalhou em praia de Guarapari afunda durante a noite

A lancha que ficou encalhada em cima de uma pedra na Praia das Castanheiras, em Guarapari, na tarde desse domingo (8), começou a afundar na madrugada desta segunda-feira (9).

O proprietário da lancha já acionou uma empresa para retirá-la e uma equipe estuda a melhor forma de fazer isso. Não foi possível retirar a lancha ainda no domingo porque as hélices agarraram na rede.

Acidente

A praia estava lotada no momento do acidente, nesse domingo, e quem estava no local disse que a lancha “Chili Pepper” bateu nas pedras e quase tombou.

Segundo testemunhas, apesar do mar agitado, os tripulantes desceram da embarcação com a ajuda dos banhistas e não houve feridos. No entanto, ninguém soube informar quantas pessoas havia na lancha.

Os banhistas relataram apenas que os ocupantes da embarcação ficaram assustados, e quem viu a cena não sabe ao certo o que pode ter acontecido, já que a pedra estava visível no momento do acidente.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) esteve no local para apurar o ocorrido. Não foi registrado vazamento de óleo no mar.