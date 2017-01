Lavradora morre em hospital com suspeita de febre amarela

A lavradora Eliane Amorim Dias da Silveira, de 33 anos, de Córrego do Perdido, Ibatiba, que estava internada em estado grave no Hospital Dório Silva, na Serra, morreu no final da manhã de ontem com suspeita de febre amarela. Ela é, pelo menos, a sétima morte que se tem notícia em investigação no Estado.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma, no entanto, quatro mortes sob investigação. Um novo balanço oficial só deve sair na segunda (30).

O marido de Eliane, o lavrador Edilson Dionizio da Silveira, 45, contou que na sexta-feira à noite o médico disse que ela poderia não acordar no sábado (28).

“Ela teve convulsão sexta-feira, hemorragia no cérebro e entrou em coma. Se ela sobrevivesse, o médico disse que ela teria sequelas. Eu então pedi perdão pelas vezes que brigamos. Às vezes, ela só estava esperando por isso para poder descansar.”

Na manhã de ontem, o hospital liberou a entrada para visitar a Eliane em qualquer horário. Familiares, como a tia-avó de Edilson, Arli Maria de Amorim, 72, foram ao local confortar Edilson.

“Era para se despedir, pois os órgãos dela estavam parando, ela não estava respirando direito. Meu filho vinha de Ibatiba, mas antes dele chegar nós avisamos que a mãe morreu e os familiares voltaram. Eu não sei como vai ser a nossa vida agora, não vai ser fácil. Pelo menos sei que ela não sente mais dor, que ela descansou. Deus a chamou para ele”, disse Edilson.

As mortes suspeitas investigadas pela Sesa são duas em Ibatiba (do pedreiro Albenes da Silva Azevedo, 33 anos, e do lavrador Jocemar Andrade, 39); uma em Pancas (do lavrador Cleitson Firmino Santana, 34) e outra em Itarana (do lavrador José Domingos Savazini, 61).

Mas em Colatina outras duas mortes por suspeita da doença foram confirmadas pela assessoria de imprensa da prefeitura, uma ocorreu na última segunda-feira (23) e outra na quinta-feira (26). Ambos estavam internados no Hospital Silvio Avidos.

Um deles teve sorologia inicialmente confirmada para leptospirose, mas um novo exame foi feito e o resultado é aguardado.

Pacientes em estado grave

Cinco pessoas estão internadas em estado grave, com suspeita de febre amarela, no Hospital Dório Silva, na Serra, além das mortes, em investigação. Dos 33 pacientes com suspeita da doença no Estado, outras nove estão internadas em estado estável.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dos 35 casos notificados da doença, um foi confirmado e outro descartado. Outros 15 pacientes tiveram alta.

O secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, ressaltou que é provável que nem todos os casos notificados sejam de febre amarela.

Outro paciente teve complicações, segundo a Secretaria de Saúde de Colatina, e está em estado grave no Hospital Silvio Avidos. Ele foi identificado como Virlei Braun, agricultor de 30 anos, e está fazendo hemodiálise. O hospital investiga se pode ser também malária, leptospirose ou febre maculosa.

Filho de lavrador que morreu é transferido

O estudante Rafael Andrade, de 8 anos, que estava internado no Hospital de Ibatiba, foi transferido na tarde de ontem para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba). Rafael é o filho caçula do lavrador Jocemar Andrade, 39, que morreu com suspeita de febre amarela na última terça-feira.

A irmã de Rafael, a vendedora Natália Andrade, 22, contou que os exames do irmão mostraram uma alteração no fígado. Por isso, ele foi transferido para o Himaba, que é o hospital de referência para casos de suspeita de febre amarela em crianças no Estado.

Rafael foi levado na tarde de terça para o pronto-socorro de Ibatiba com febre alta, vomitando e com dor no corpo. Ele ficou internado durante a tarde e medicado, mas à noite foi liberado para ir ao velório do pai, apesar de estar com febre.

Após o enterro, ele foi novamente internado em Ibatiba. “Ele está bem, conversando, mas estamos preocupados, pois são os mesmos sintomas do pai.”

Os números

Alta hospitalar: 15 casos

Confirmado: 1 caso

Descartado: 1 caso

Mortes suspeitas: 7 casos

Total de internados: 14 casos, sendo que nove estão estáveis e cinco estão em estado grave.

Fonte: Sesa e familiares

Reportagem: Kelly Kalle (A Tribuna)