Lei taxa serviços de streaming como Netflix e Spotify

O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira (30) a lei que institui a taxação do Netflix e do Spotify. A Lei Complementar 157/16 é conhecida como reforma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e foi publicada no Diário Oficial da União com sete vetos.

Os serviços de transmissão online de áudio e vídeo vão passar a ser taxados com alíquota de 2%. O texto do projeto de lei afirma que a “disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet” vão passar a ter incidência de ISS. A medida afeta o Deezer, HBO Go e a recém-chegada Amazon Prime Vídeo, além da Netflix e Spotify.

Um dos vetos de Temer está a previsão de que a cobrança do ISS seja feita no domicílio dos clientes de cartões de créditos e débito, leasing e de planos de saúde. Como razão do veto, Temer argumentou que os dispositivos poderiam trazer perda de arrecadação e levar à ampliação dos preços dos serviços prestados.

O presidente também vetou a possibilidade de o município delegar a cobrança do tributo à pessoa jurídica tomadora ou intermediárias de serviços, porque isso imputaria elevados custos operacionais às empresas.

Na lei, foi mantido o estabelecimento de alíquota mínima de 2% de ISS e proibição para que o tributo seja objeto de isenções e benefícios fiscais; e torna ato de improbidade administrativa a concessão de benefícios fiscais.

Além dos serviços de streaming, a elaboração de programas de computadores também será taxada. De fora estão livros, jornais e periódicos.