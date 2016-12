Leitor ganha carro zero quilômetro de A Tribuna

O Natal da família Almeida vai ser mais especial neste ano após a notícia de que o advogado Manoel Henrique Malta de Almeida, 75, morador de Fradinhos, em Vitória, foi o ganhador da promoção “A Tribuna dá de 10” e ganhou de presente um Fiat Mobi zerinho.

“Foi um presentão de Natal! Somos leitores diários do jornal. Não estou acreditando. Só quando estiver dentro do carro é que vou ter certeza que ganhei mesmo”, brincou Manoel.

A mulher do advogado, Ana Maria Costa de Almeida, e o neto do casal, Henrique, 7, também ficaram em êxtase com a novidade.

O sorteio, comandado pelo ator Wilson Nunes e auditado por Márcio Braga, foi realizado nessa quarta-feira (21) durante o programa “Ronda Geral”, da TV Tribuna/SBT, apresentado por Débora Moraes.

A promoção “A Tribuna dá de 10” continua em 2017. Para participar basta recortar o cupom que é publicado diariamente em A Tribuna, preencher corretamente todos os dados e colocar na urna de qualquer banca credenciada.

Também é possível depositar os cupons na urna localizada na portaria da Rede Tribuna, na rua Joaquim Plácido da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória. Os dados são sigilosos e não são divulgados.

A reportagem completa você lê na edição desta quinta-feira (22) de A Tribuna.

Reportagem: Rayza Fontes