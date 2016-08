Lewandowski acata pedido da defesa e Belluzzo é ouvido como informante

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que conduz o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, acatou sugestão da defesa da petista de ouvir uma das testemunhas como informante e de dispensar outra.

O professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutor em economia Luiz Gonzaga Belluzzo, muito próximo da presidente, seria a primeira testemunha a ser ouvida nesta sexta-feira, 26. Mas a pedido do advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, foi rebaixado à condição de informante.

No início da manhã, Cardozo já havia solicitado a retirada da ex-secretária de Orçamento Federal e professora-adjunta do Instituto de Economia da UFRJ Esther Dweck do rol de testemunhas. “Não quero expor uma professora universitária a tipos de questionamentos que não condizem com a verdade”, argumentou Cardozo ao fazer o pedido. Esther foi solicitada para atuar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, sob a presidência da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), aguerrida defensora de Dilma.

Ao retomar a sessão pouco depois das 13h desta sexta, Lewandowski informou que acataria o pedido da defesa e retiraria o depoimento de Esther. O presidente do STF negou, no entanto, o pleito de aliados de Dilma, pedindo que o ex-auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Carlos Costa D’Ávila fosse rebaixado à condição de informante por ter admitido, ao responder uma pergunta do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na véspera, que auxiliou o procurador junto ao TCU Júlio Marcelo de Oliveira a redigir peça sobre as pedaladas fiscais do governo Dilma.

A oitiva de D’Ávila começou na noite de quinta-feira, 25, e se estendeu até pouco depois da meia-noite. Para Lewandowski, o pedido teria de ser feito na ocasião, e não nesta sexta, após a conclusão do depoimento.

Reportagem de Maria Carolina Marcello / Agência Reuters