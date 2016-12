Liberação total de FGTS de contas inativas

O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira (22) que o governo federal vai liberar o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) até dezembro de 2015. O anúncio foi feito em pronunciamento antes do presidente participar de um café da manhã com jornalistas.

A medida anunciada é parte das tentativas do governo de reaquecer a economia brasileira e sair da crise. No entanto, Temer não informou a partir de quando a medida será liberada.

Segundo o presidente, o saque não terá limite. Assim, o trabalhador poderá sacar todo o valor que tiver na conta inativa, se quiser. “Nós estamos flexibilizando essas exigências [para o saque do FGTS], porque o momento que vivemos na economia demanda a adoção de medidas que permitam, ainda que de forma parcial, uma recomposição da renda do trabalhador. Portanto, estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas até 31 de dezembro de 2015 possam dispor de recursos que em condições normais não estariam ao seu alcance”, disse.

Segundo o presidente, pelos cálculos do governo, os saques podem chegar a R$ 30 bilhões, cerca de 0,5% do PIB, pelas contas da equipe econômica. Temer destacou ainda que cerca de 10,2 milhões de trabalhadores devem sacar o dinheiro das contas inativas, em que a maioria tem saldo de um salário-mínimo.

Temer ressaltou ainda que os saques destas contas não vão prejudicar os projetos do governo que utilizam a verba do fundo, como o Minha Casa Minha Vida. “É um injeção de recursos que vai mobilizar, movimentar a economia e equivale, também pelos cálculos do Planejamento, a cerca de 0,5% do PIB e sem pôr em risco a própria solidez do FGTS, porque vocês sabem que os valores do FGTS se destinam à habitação popular, saneamento, mobilidade. Então, não põem em risco o fundo de garantia, as verbas para aplicação nesses setores que estou mencionando”, afirmou.