Líderes da UE adotam de forma unânime as diretrizes para o Brexit

Os líderes dos 27 países-membros da União Europeia (UE), com a exceção do Reino Unido, aprovaram neste sábado (29), de forma unânime, as diretrizes para negociar a saída dos britânicos do bloco comunitário, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. A informação é da Agência EFE.

“As diretrizes foram adotadas unanimemente. O mandato político firme e claro dos 27 países da UE para as negociações do Brexit está preparado”, indicou Tusk pelo Twitter, pouco depois do início do Conselho Europeu em Bruxelas.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, destacou por sua vez a “unidade” existente entre os Estados-Membros e frisou que as diretrizes foram aprovadas “em menos de 15 minutos.”

Com a aprovação, os governantes dos países da UE dão sinal verde ao “conjunto de posições e princípios que a UE seguirá ao longo de toda a negociação”, de acordo com o texto adotado, no qual o bloco acrescentou que essas diretrizes poderão ser atualizadas durante as negociações, se for necessário.

Em particular, os líderes dos 27 países reiteraram o princípio de que a UE negociará “unida” e que manterá essa unidade ao longo das negociações, agindo “com o objetivo de alcançar um resultado que seja justo e equitativo para todos os Estados-Membros e que vai de acordo com o interesse de seus cidadãos”.

Além disso, os 27 líderes decidiram que a negociação acontecerá “em fases”, que se concentrará num primeiro período em resolver “a saída do Reino Unido da UE” e em oferecer com toda a certeza e clareza jurídica, em particular aos cidadãos, as informações sobre os efeitos imediatos da saída dos britânicos da UE.

Uma vez que o Conselho Europeu considerar que existe “progresso suficiente” na primeira fase para o objetivo de alcançar um acordo satisfatório sobre os passos para “uma saída ordenada” do Reino Unido, será possível avançar para a segunda fase.

Nela, será preciso alcançar um “entendimento sobre o marco da futura relação” entre os 27 países e Londres.

Como primeira prioridade, os 27 líderes determinaram os direitos dos cidadãos, tantos europeus no Reino Unido como britânicos em território comunitário.

Nesse contexto, eles disseram que as partes devem chegar a um consenso sobre “garantias recíprocas para proteger o status e os direitos” derivados da legislação europeia.

Estas garantias “devem ser efetivas e completas, e devem incluir o direito a adquirir a residência permanente depois de um período continuado de residência legal de cinco anos”, uma novidade que não figurava na minuta das diretrizes.

O texto menciona também a necessidade de encontrar soluções “imaginativas” para evitar a criação de uma fronteira “dura” entre Irlanda e Irlanda do Norte.

Além disso, as diretrizes deixam claro que depois que o Reino Unido deixar a UE, nenhum acordo entre os 27 e esse país poderá ser aplicado ao território de Gibraltar sem um pacto entre Madri (Espanha) e Londres.

Por outro lado, as diretrizes incluem uma referência à necessidade de resolver “com rapidez” a futura localização das agências europeias que se encontram no Reino Unido, ou seja, a Agência Europeia de Medicamentos e a Autoridade Bancária Europeia, que deixarão Londres após o Brexit.

Reportagem: Agência Brasil