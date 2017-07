Loteamento liberado em Jardim Camburi

A possibilidade de receber mais moradores nos próximos anos tem preocupado a população de Jardim Camburi, em Vitória.

Isso porque uma área de 80 mil metros quadrados foi liberada para a construção de empreendimentos residenciais e comerciais. A liberação está prevista no novo Plano Diretor Urbano (PDU).

O loteamento fica entre a estação de tratamento de esgoto de Jardim Camburi e a avenida Norte-Sul. A área pertencia à Infraero e foi repassada para uma empresa privada, segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

“Toda a proposta de uso e ocupação dessa área está na minuta do PDU. Será permitido o uso residencial e comercial de pequeno, médio e grande porte”, afirmou a secretária.

Os moradores da região temem que novos edifícios possam inchar ainda mais Jardim Camburi, bairro mais populoso do Estado com aproximadamente 40 mil habitantes.

O presidente da associação de moradores, Enock Sampaio, disse que o empreendimento só é bem-vindo se o bairro receber melhorias em infraestrutura.

“Precisamos saber o que terá no terreno. Se for residencial, tem que ter estrutura no bairro. Temos uma unidade de saúde sucateada, fila de espera nas escolas, falta de Guarda Municipal e mobilidade ruim”.

Reportagem: Rafael Gomes