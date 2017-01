O Museu do Louvre, em Paris, instituição do tipo mais visitada do mundo, teve em 2016 menos 1,3 milhão de visitantes do que no ano anterior — uma queda de 15% atribuída pela administração do local ao medo do terrorismo que os turistas passaram e ter.

No total, o museu teve 7,3 milhões de visitantes em 2016, contra 8,6 milhões em 2015. A maioria dos visitantes é estrangeira.