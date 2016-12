Os fãs de Luan Santana que torciam por uma reconciliação entre ele e Jade Magalhães podem comemorar.

Depois de ser flagrado em uma festa em Balneário Camboriú com uma mulher muito parecida com Jade, uma fonte do site Purepeople confirmou: o cantor reatou o namoro com a jovem. E mais: o casal vai passar o Réveillon juntinho.

Jade e Luan ficaram juntos por sete anos.