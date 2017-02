O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, recebeu ameaças por telefone. Segundo a assessoria da Prefeitura de Vitória, Luciano Rezende informou sobre o recebimento das ameaças ao secretário de Segurança Pública, André Garcia.

A assessoria informou ainda que o prefeito vai seguir as orientações do secretário. As ameaças teriam ligação com a disputa entre taxistas e motoristas do Uber.