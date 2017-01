Luciano Rezende toma posse em Vitória

O prefeito Luciano Rezende (PPS) tomou posse no fim da tarde deste domingo (1) em cerimônia realizada no Câmara Municipal de Vitória. Luciano foi reeleito com 51,19% (95.458 votos) dos votos válidos no segundo turno das eleições municipais.

A posse de Luciano foi transmitida ao vivo em sua página do Facebook. Em seu discurso, o prefeito de Vitória afirmou que seu comproisso é cuidar da cidade por mais quatro anos. “Os secretários que ficaram estão renovados no propósito de fazer de Vitória uma cidade mais segura, saudável e gerando emprego e renda”, afirmou.