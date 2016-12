Ludmilla se identifica como Kátia ao ser abordada em praia no Rio

Ludmilla se passou por outra pessoa enquanto curtia praia no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. Abordada por fãs, a funkeira disse se chamar Kátia.

Revoltados, eles começaram a xingá-la. Nas redes sociais, a cantora virou piada e também foi detonada por seguidores.

Horas depois, Ludmilla justificou sua decisão ao fazer transmissão ao vivo em vídeo e postar na sua conta de Facebook. “Vou falar o que aconteceu e por que eu falei que o meu nome era Kátia”, iniciou.

“Eu estava em um hotel e ali tem uma praia privada. Então, desci para a praia. Alguém perguntou se era eu mesma. Chegaram uns meninos mal-encarados perto da gente e falaram assim: ‘Se for a Ludmilla, vamos fazer arrastão, hein!’. Estava com um cordão de ouro e que estava escrito o meu nome. Fiquei com medo!”, acrescentou.

Ela contou que o grupo gritava dizendo que iria roubá-la. “Quando o menino chegou perto de mim e pediu para tirar uma foto comigo… Antes dele gravar, eu já tinha falado que meu nome era Kátia porque eu fiquei com medo dele e de mais outros meninos que estavam falando que iam fazer um arrastão comigo. Ele queria me assaltar e eu falei que era a Kátia”, explicou.

Em outro momento do vídeo, Ludmilla disse que os menores a xingaram e ameaçaram lhe bater. Depois, algumas crianças lhe abordaram para pedir fotos.