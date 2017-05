Lula diz que está com tesão de ser candidato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nessa sexta-feira (5), durante a abertura da etapa paulista do congresso do PT, que, se quiserem o “pegar”, terão de competir com ele pelas ruas do País.

Após mencionar a hipótese de prisão, Lula afirmou que hoje, aos 71 anos, está “com mais tesão para ser candidato”.

“Se quiserem me pegar, se quiserem evitar minha candidatura, terão de competir comigo pelas ruas deste País.” Ele disse que há dois anos ouve pela imprensa que será preso no dia seguinte: “Se eles não me prenderem logo quem sabe um dia eu mande prendê-los por mentira”.

Lula voltou a afirmar que existe um “pacto diabólico entre a operação Lava a Jato e os meios de comunicação”. Ele disse que há uma tese pronta contra ele sobre a qual falará na quarta-feira (10) durante depoimento a Moro.

Lula também chamou o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), de almofadinha e disse que seus opositores devem estar desesperados com a ascensão nas pesquisas de intenção de voto para 2018 do deputado Jair Bolsonaro a quem definiu como fascista.