Lula retoma agenda política com atos na Bahia e no DF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma nesta quarta (11) a agenda pública com encontro organizado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Sua primeira atividade política de 2017 acontecerá em Salvador (BA). Segundo participantes, a expectativa é que ele seja recebido ao som de “Brasil, urgente, Lula, presidente”.

Na quinta (12), Lula participará de um encontro de professores da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em Brasília. Aliados afirmam que o petista já prepara um discurso para cada ato. Nos dois defenderá, publicamente, eleições diretas para a Presidência da República ainda neste ano.

Em Salvador, pretende apresentar propostas para a economia. Coordenador do MST e defensor do lançamento imediato da candidatura de Lula, João Pedro Stédile participará do encontro, que contará com a presença de 1.500 delegados do movimento. Também está prevista a participação do ex-ministro Jaques Wagner e do presidente nacional do PT, Rui Falcão.

Um dos organizadores do encontro e também coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues afirma que o ato é simbólico por acontecer com a presença de Lula e no Nordeste. Para Rodrigues esse “ainda” não é o lançamento da campanha de Lula, mas tem objetivo de mostrar o que ele pensa para o Brasil. “Lula tem que fazer agenda pelo país. Ele é nossa principal liderança.”