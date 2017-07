Mãe e filha morrem abraçadas em acidente na BR-101, em Mimoso do Sul

Foram identificadas as vítimas de um grave acidente, envolvendo três veículos na manhã desta sexta-feira (14), na Rodovia BR-101, na altura do quilômetro 437 em Mimoso do Sul. As vítimas foram identificadas por Franciene Lamas Vasconcellos, de 31 anos, e Laís Lamas Hans, de 2 anos, mãe e filha respectivamente. Elas estavam abraçadas na hora do acidente.

A colisão, registrada na manhã desta sexta-feira, envolveu pelo um caminhão de combustível e dois veículos de passeio. Além das duas vítimas fatais, outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim..

Em nota, a concessionária ECO-101 informou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A rodovia chegou a ficar interditada por alguns minutos, diante do impacto da colisão.

Os corpos da mãe e da filha foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

Weslei Radavelli