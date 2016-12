Mãe encontra filho assassinado a tiros

A manhã natalina foi de muita tristeza para a mãe de um gerente comercial de uma loja de eletrodomésticos, em Baixo Guandu, Noroeste do Estado. Nesse domingo (25), ela encontrou o filho assassinado dentro do apartamento dele, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Jonas Felipe Mendes da Silva, de 28 anos, foi achado pela mãe, uma funcionária pública, de 47 anos, às 11h. Ela contou aos policiais que foi até o apartamento do filho e gritou por ele. No entanto, não foi atendida. Depois de chamá-lo várias vezes, a mãe de Jonas entrou na residência para verificar se havia ocorrido algo.

Ao entrar no local, ela foi até o quarto do filho e o encontrou deitado na cama, com oito perfurações nas costas. Assustada, a servidora entrou em contato com o pronto-socorro da região e dois socorristas foram até o apartamento. Porém, constataram que o gerente já tinha morrido.

A perícia esteve no local e constatou que os disparos podem ter sido efetuados por um revólver, calibre 38. Dois projéteis foram encontrados no quarto. Testemunhas relataram que, na noite anterior, o carro de um amigo de Jonas foi visto em frente ao prédio.