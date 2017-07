Mãe que abandonou bebê na rua deu à luz em cemitério

“Uma história triste e surpreendente”. Foi assim que o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, descreveu o caso de Benjamim recém-nascido encontrado em uma sacola no bairro Oriente, em Cariacica, na manhã de sexta-feira (7).

A mãe do bebê, que tem transtornos mentais, foi localizada pela polícia às 12h30 dessa quarta-feira (12), após denúncias anônimas, auxílio de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de moradores do local onde ele foi encontrado.

A mulher, de 38 anos, prestou depoimento e contou à polícia que o filho nasceu no cemitério de Jardim Oriente, na noite de quinta (6), enquanto ela visitava o túmulo do pai dela, que morreu há três anos.

“Ela foi abandonada pela mãe e tinha uma profunda admiração pelo pai, e por isso ia semanalmente visitar o túmulo dele no cemitério. Na quinta-feira, ela sentiu dores agudas e teve a criança sozinha mesmo, ali no cemitério. Ela passou a noite lá, até quase o amanhecer, com a criança, depois do parto”, explicou o delegado.

Com transtornos mentais comprovados em um laudo de invalidez datado de 2003, a mulher, que mora na Serra, não foi detida, pois não tem consciência plena dos atos.

De acordo com Pazolini, ela acreditava que a criança havia nascido morta e por esse motivo a colocou em uma sacola.

A reportagem completa foi publicada na edição desta quinta-feira (13) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Rayza Fontes