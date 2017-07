Mãe que abandonou recém-nascido em sacola de papel tem problemas mentais, diz delegado

A mãe do recém-nascido, que foi encontrado dentro de uma sacola de papel foi ouvida nesta quarta-feira (12) pelo delegado Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mulher, que não teve o nome divulgado, tem problemas mentais e, por este motivo, não foi presa.

O bebê foi encontrado por um motoboy na madrugada do dia 7 de julho, em Oriente, Cariacica. De acordo com o titular da DPCA, ela é professora, mas foi interditada em 2003. A mulher já tem dois filhos, um de 18 e outro de 17, que não moram com ela. Ela disse ao delegado que não sabia que o bebê estava vivo.

Ainda segundo o delegado, a mulher é incapaz e tem problemas mentais evidentes. Ela contou que foi visitar o túmulo do pai, sentiu fortes dores e o bebê nasceu no cemitério do bairro Oriente, em Cariacica. Por ter acreditado que a criança nasceu morta, ela a colocou na sacola de papel.

Por ser incapaz, a mãe do bebê vai receber uma medida de segurança. A polícia considerou que a concepção da criança é fruto de estupro, pois o pai do bebê pode ter se aproveitado da condição da mulher.

O bebê está no Hospital Infantil de Vitória e passa bem. Ele pode receber alta nos próximos dias e será encaminhado para acolhimento institucional até poder ser adotado.