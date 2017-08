Máfia do celular desbloqueia aparelhos a partir de R$ 80

Bloquear o celular não é mais a solução para evitar que aparelhos roubados em ataques a ônibus e nas ruas possam ser reutilizados, segundo técnicos em eletrônica e telefonia. Eles afirmam que a Máfia dos Celulares consegue desbloquear os aparelhos por valores a partir de R$ 80, na Grande Vitória.

Um técnico em telefonia, 28 anos, que pediu para não ser identificado, disse que faz o procedimento de duas formas, há dois anos. “Os aparelhos podem ser desbloqueados por programas de computador, ou troca da placa, onde está contido o código de endereçamento do aparelho, o Imei”.

Segundo os técnicos, os softwares que auxiliam na troca do código são desenvolvidos por hackers. Já as placas são encontradas facilmente, no mercado, por profissionais que atuam no ramo da telefonia.

O técnico que também atua na manutenção de computadores, relatou que a procura por esse tipo de serviço é diária. De acordo com o especialista, ele não está sozinho nessa atividade. Segundo ele, ao menos 20 técnicos na Grande Vitória têm ganhado dinheiro realizando o desbloqueio de celular.

“Um especialista em desbloqueio chega a ter uma renda de R$ 3 mil por mês. Para desbloquear um Moto G, da Motorola, é cobrado R$ 80. Para aparelhos mais complexos, como iPhone, o serviço varia de R$ 200 a R$ 600”.

Atualmente, quem teve o celular roubado, furtado ou perdeu o aparelho pode ir a uma delegacia de polícia, com documentos pessoais e do número do telefone, onde será registrado no boletim unificado e pedido, de imediato, o bloqueio da linha e do aparelho.

Apesar da polícia informar que o telefone fica inutilizado, o técnico contesta. “Temos lojas de assistência técnica de fácil acesso, nos quais esses serviços são oferecidos e o aparelho volta a funcionar com um novo Imei. Além disso, o aparelho furtado ou roubado também pode ser desmontando para comercialização das peças”.

Como solução, o técnico apontou a fiscalização em lojas clandestinas, que não estariam só comercializando as peças, mas também os aparelhos roubados.

Por nota, a Polícia Civil informou que tem investigado todos os casos registrados nas delegacias e pediu que as pessoas que tiverem conhecimento da prática criminosa façam denúncias pelo 181.

“Serviço é feito por indicação”, afirma técnico em telefonia

O técnico em telefonia, de 28 anos, relatou que as solicitações para desbloqueio, na maioria das vezes, são feitas a partir de clientes já conhecidos, quase sempre, sem saber a procedência do aparelho.

“Atendo várias situações envolvendo aparelhos celulares, mas nesses casos de desbloqueio o serviço é feito por indicação. Um cliente que indica para o outro e a gente acaba fazendo para não perder o cliente”, disse.

Em entrevista, na sexta-feira, o delegado Jordano Gasperazzo, da Delegacia de Segurança Patrimonial, informou que as pessoas devem estar atentas ao comprar celulares usados, pois se forem produto de roubo ou furto, elas podem responder por receptação, cuja pena pode chegar a quatro anos.

“A única forma de movimentar o produto roubado é a entrega para receptadores. Vamos monitorar e investigar isso”.

“A procura pelo serviço é grande”

Um técnico em telefonia de 28 anos conversou com a reportagem de A Tribuna na tarde de ontem, e informou que o desbloqueio dos aparelhos é rápido, dura entre 20 minutos e uma hora, e o cliente sai com o celular reabilitado.

A TRIBUNA – Como o bloqueio do IMEI pode ser burlado?

TÉCNICO EM TELEFONIA – O Imei é um código que funciona como o Chassi, nos automóveis. Ele está presente na placa lógica, que cada celular possui no seu interior. Existem duas formas para burlar esse desbloqueio. A primeira é criando um novo número, através de softwares desenvolvidos por hackers. A outra forma é substituindo essa placa onde está o Imei bloqueado por uma nova placa que, quando instalada, o dispositivo pode receber um novo código de Imei.

> Quanto os procedimentos podem custar?

Nos casos de aparelhos desbloqueados através de programas de computador, o custo pode ser de R$ 80. Já nos casos em que é preciso a troca da placa, o valor é a massa. É só você anunciar que trabalha com conserto de celulares que já aparecem pessoas solicitando o serviço. Para quem trabalha na área, é difícil saber a procedência do aparelho, se é fruto de roubo ou não.

No meu caso, eu opto por atender pessoas conhecidas que normalmente procuram a troca de placa por outros motivos.

> Quanto tempo demora?

Os procedimentos de troca de placa e substituição de Imei são procedimentos rápidos. O técnico só precisa de uma placa nova, que pode ser adquirida no mercado facilmente, e uma chave para abrir o aparelho específico. Ao instalar o dispositivo é só gerar um novo código e pronto. Em até 20 minutos o técnico faz o procedimento. Nos casos de substituição através de programas de computador, a ação pode demorar cerca de uma hora.

> Criminosos buscam esse tipo de serviço?

Muito. A procura tem sido em massa. É só você anunciar que trabalha com conserto de celulares que já aparecem pessoas solicitando o serviço. Para quem trabalha na área, é difícil saber a procedência do aparelho, se é fruto de roubo ou não. No meu caso, eu opto por atender pessoas conhecidas que normalmente procuram a troca de placa por outros motivos

> Quais aparelhos são mais requisitados para desbloqueio?

Apesar da grande procura por desbloqueio dos iPhones, o alvo dos assaltantes é o Moto G, da Motorola. Ele é um aparelho que está em constante circulação entre as pessoas e está entre os aparelhos mais fáceis de desbloquear, tanto o Imei como a tela inicial. Uma pessoa sem muitos conhecimentos de tecnologia consegue desbloquear com a ajuda de vídeos da internet.

> Como se sente fazendo esse tipo de serviço?

É um mercado negro. Apesar de não ser a minha principal fonte de renda, infelizmente, a gente acaba contribuindo para que ocorram ainda mais assaltos. Por isso, evito ao máximo fazer esses procedimentos.

Ligação entre máfia e ataques a ônibus

A reportagem de A Tribuna denunciou com exclusividade, na edição de ontem, que os constantes assaltos a ônibus nos quais bandidos têm roubado apenas celulares abastecem a Máfia do Celular.

Após o roubo, os aparelhos são revendidos em lojas e pela internet para uso e para serem desmanchados e para reaproveitamento de peças.

Troca de Imei do celular é oferecida nas ruas no Sul

O serviço de desbloqueio de celular, troca do Imei (código de identificação do aparelho) e venda de aparelhos roubados, que têm sido oferecidos no Espírito Santo, também são ofertados livremente nas calçadas no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Os aparelhos ficam expostos em caixas de papelão. A polícia diz que eles são roubados ou furtados de lojas e de pedestres. Por R$ 100, os criminosos prometem desbloquear o número do Imei. Eles usam programas de computador para criar novo Imei e liberar o telefone para uso novamente.

As operadoras de telefonia recomendam o bloqueio, mas o presidente do Sindicato das Empresas de Telefonia, Eduardo Levy, admite que a fraude acontece. “Esta adulteração é feita de tal forma que se confunde com o número real. É importante que se coíba este procedimento ilegal e criminoso”, disse Levy, em sua última entrevista ao Jornal Nacional.

Reportagem: Jéssica Cardoso/ Jornal A Tribuna