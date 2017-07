Magia nos cinemas em “D.P.A. – O Filme”

Sucesso na TV, os detetives do prédio azul vão aprontar no cinema com a Dona Leocádia em “DPA – O Filme”, que estreia na próxima quinta (13)

Basta um beijo do amor verdadeiro para libertar o príncipe, preso no corpo de um sapo, de um terrível feitiço. Nos contos de fadas isso funciona. Na vida real, no entanto, não é bem assim. Que o diga Letícia Braga, a Sol de “D.P.A. – O Filme”, que estreia na próxima quinta-feira no Estado.

A pequena atriz de 12 anos se rendeu à fantasia narrada nos livros infantis ao contracenar com o anfíbio nas filmagens da produção, dirigida por André Pellenz. “Ele não virou príncipe. Mas eu não tive medo e nem nojo nenhum. Adorei todos os bichos”, conta ela.

O sapo é um dos muitos bichos que vão ajudar Sol, Bento (Anderson Lima) e Pippo (Pedro Henriques Motta) a desvendar um grande mistério: quem é o bruxo que enfeitiçou Dona Leocádia (Tamara Taxman) e quer demolir o prédio azul?

Entre os candidatos ao posto de vilão da trama, Temporão (Aílton Graça), Mari P. (Maria Clara Gueiros), Bibi Capa Preta (Mariana Ximenes) e Jaime Quadros (Otávio Müller).

A carioca, que apesar da pouca idade já tem no currículo papéis nas séries “Os Dias Eram Assim” e “Justiça” e na novela “A Regra do Jogo”, ainda aproveitou a conversa com A Tribuna para convidar o público do Espírito Santo para conferir a divertida aventura dos detetives do prédio azul nos cinemas.

Entrevista – Letícia Braga, atriz mirim

Como foi a rotina no set? E qual é o clima com esses garotos?

É sempre ótimo, muito divertido e muito tranquilo. Gravamos muitas externas para o filme, em vários lugares legais e isso foi o máximo. Gostei muito de passear pelo Rio de Janeiro na kombi azul do porteiro Severino (Ronaldo Reis) e entrar no submarino, foi bastante divertido! Também adorei filmar na frente do prédio azul, porque várias pessoas que estavam passando paravam para acompanhar. Já somos uma família e todo mundo se ajuda e apoia muito. Foi um barato!

A série é um sucesso. Os fãs vão gostar também do filme? Por quê?

Vão adorar. Porque vai ter muitas novidades. Os detetives antigos (Letícia Pedro, Caio Manhente e Cauê Campos) estarão juntos com a gente, vai ter muita magia, muita bagunça, muita confusão, muitas participações especiais e muitas estrelas. Quem gosta do “D.P.A.” vai adorar. E quem não conhece também vai gostar, vai se surpreender, porque o filme está muito divertido. É um filme para toda a família.

O que a Letícia Braga e a Sol têm em comum?

Nossa, várias coisas! Nós duas somos bem levadas e inteligentes. (A mãe de Letícia fala: “e modestas”). É verdade! As duas são muito modestas. (Gargalhadas)

A Sol é esperta e nada escapa a seu faro. Você também tem faro de detetive?

Acho que tenho sim. Sempre que eu tento descobrir algo, eu consigo. (Risos)

O filme tem muitos bruxos e bruxas. Qual é o mais aterrorizante e por que?

A mais aterrorizante para mim é a bruxa Mari P., que é feita pela Maria Clara Gueiros. Ela é aterrorizante e vai fazer muita confusão no filme. Vocês vão ter que ver o filme para descobrir o que ela apronta porque eu não vou contar. (Risos)

É corajosa como a Sol? Do que tem medo?

Acho que eu sou bem corajosa sim! A gente contracenou com muitos bichos e eu não tive medo de nenhum deles: jacaré, cobra, sapo. Até beijei o sapo na boca.

E ele virou um príncipe?

(Gargalhadas) Ele não virou príncipe. Mas eu não tive medo e nem nojo nenhum. Adorei todos os bichos. Acho que só tenho medo de esportes muito radicais, sabe? Tipo “bungee jump”. Acho que eu jamais pularia. (Risos)

Assumiu o papel que era de outra Letícia. Como foi isso? Ficou nervosa em viver a Sol?

Sabe que não? Foi muito normal, bem tranquilo mesmo. Todo mundo me recebeu muito bem. E a Letícia Pedro é muito minha amiga, me ajudou demais, me deu várias dicas sobre interpretação. Ela é demais!

Sol tem um óculos super bacana, que tira fotos. Que acessório você gostaria de ter com poderes incríveis?

Eu tenho três botons que eu adoro, são meus acessórios favoritos. Queria que cada um deles tivesse um poder: um poderia iluminar os ambientes, o outro me teletransportar e o terceiro poderia reconhecer as pessoas por suas digitais. (Risos)

Já teve uma síndica tão bruxa quanto a Leocádia em seu prédio?

Nunca. O meu prédio é muito tranquilo. Sabe aquele prédio cheio de velhinhas? E todas elas são muito legais, muito simpáticas. E ele não tem terraço, não tem nada, está bem velhinho, tudo vive quebrado. (A mãe de Letícia começa a rir) Mas é um prédio legal, cheio de velhinhas. Tem uma moça lá que vende produtos, várias coisas. (Os pais de Letícia riem) E o síndico é tranquilo, não é bruxo, não. É bonzinho e trata todo mundo bem. (todos riem)

Quantos anos tem hoje? Já participou de “Os dias eram assim”, “A regra do jogo”, “Justiça”… Já é uma veterana?

Tenho 12 anos hoje. Mas não sou veterana ainda não. Ainda tenho muita coisa para ver, rever e aprender. Sou muito nova e tenho muito caminho pela frente. Sou uma novata.

Sempre quis ser atriz?

Sempre! Eu fazia apresentações para a família. Eu tinha um microfone que brilhava no escuro e eu e uma amiga fazíamos apresentações para a minha mãe em casa. Criávamos muitas brincadeiras em que éramos cantoras, atrizes. Os meus pais eram o público e às vezes a minha mãe gravava. Eu ficava super feliz.

E o que mudou em sua vida depois de tantos trabalhos na televisão e no cinema?

Mudou tudo. A minha vida mudou completamente. Porque agora eu estudo de manhã, gravo de tarde e volto para casa. Nos finais de semana eu estudo para a escola e para o trabalho de atriz. E é muito legal conversar com as pessoas e ver que elas me conhecem. Quando as crianças me encontram, os olhinhos delas brilham. Nem acreditam que estão vendo a Sol. É muito engraçado, muito legal, muito gostoso.

.

