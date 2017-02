Mais 500 militares para garantir volta dos ônibus

Mais 500 militares virão ao Espírito Santo para garantir a volta da circulação dos ônibus na Grande Vitória.

O anúncio feito pelo Governo do Estado na manhã desta sexta-feira (10) após o governador em exercício, César Colnago, e o governador licenciado, Paulo Hartung, participarem de reunião com o comandante Militar do Leste do Exército Brasileiro, General Walter Braga Netto, e o responsável pelo controle operacional dos órgãos de segurança pública no Estado, general Adilson Carlos Katibe.

Os novos militares, que vão se juntar aos 3 mil que já estão atuando na região metropolitana “serão utilizados para normalizar o transporte público e serão empregados nos terminais, interior dos ônibus e nas garagens das empresas responsáveis pelo transporte coletivo”, informou o Governo.