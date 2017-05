Mais de 13 mil empregos em novos bairros

A reunião de empresas em um único bairro – os chamados polos empresariais – tem sido implantada no Estado com a missão de atrair investimentos e criar empregos.

Atualmente, há pelo menos 16 polos no Espírito Santo em fase de projeto ou início de implantação. A estimativa é que, juntos, eles devam criar, nos próximos anos, no mínimo 13.750 novas vagas.

Um dos diferenciais desses polos é a facilidade para atrair empresas, já que as áreas já são previamente licenciadas nos órgãos ambientais. Entre os benefícios que eles oferecem para os municípios onde se instalam, está o aumento na arrecadação de impostos.

Na Serra, por exemplo, há dois polos empresariais cujos lotes já estão sendo vendidos (Cercado da Pedra e Serra Log Park I) e mais três em andamento. Somadas, as vagas de emprego estimadas dos cinco estão na ordem dos 11 mil.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli, em Cercado da Pedra já foram vendidos 24 lotes para nove empresas e em Serra Log I, 32 empresas já compraram espaços. “Essas empresas compraram os lotes, mas ainda não começaram a operar. Elas são das mais variadas atividades”.

Em Cariacica, há mais dois polos: o VTO – espécie de bairro inteligente que vai reunir área comercial, industrial e residencial – e o Codepe. Juntos, devem criar pelo menos 2.750 novos empregos.

Já no município canela-verde, o polo da rodovia Leste/Oeste, que ainda está em fase de incubação, conforme explicou o coordenador do Centro do Empreendedor de Vila Velha, Marcelo Zouian, chega para completar a lista de projetos o da Grande Terra Vermelha. “Além do polo, que deverá abrigar prestadores de serviços, existe o projeto de um aeroporto de carga”.

Em Viana, garantiu o prefeito, Gilson Daniel, há cinco novos grandes polos em fase de análise de projetos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, há dois polos na cidade.

Em Colatina, de acordo com o secretário de Desenvolvimento do município, Almiro Schimidt, o polo Barbados vai iniciar a comercialização das áreas ainda este ano.

Heloiza Camargo