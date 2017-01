Mais de 300 motoristas são abordados em blitz

Mais de 300 motoristas foram abordados em uma blitz realizada em conjunto pela Delegacia de Delitos de Trânsito e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), com apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) e do Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, na madrugada desta quinta-feira (5). A blitz foi realizada em Guarapari, com o objetivo de flagrar motoristas que pegaram a direção do veículo após ingerir bebidas alcoólicas.

Segundo a polícia, a ação, que teve início às 2h e foi encerrada às 6h, foi realizada em cinco pontos distribuídos entre Anchieta e Guarapari, com grande concentração no km 50, no posto da Rodosol, em Guarapari.

A operação contou com a participação de 70 agentes e abordou 354 condutores. Foram realizados 213 testes de alcoolemia e registrados 43 Autos de Infrações, resultando em 27 habilitações apreendidas ou por recusa de se submeter ao teste (23) ou por embriaguez (04). Duas pessoas foram detidas com seis cartuchos de munição calibre 38.

Desde o dia primeiro de novembro de 2015, tanto a recusa quanto a embriaguez comprovada são consideradas infrações administrativas e acarretam multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano.

O delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque Peres, avaliou que a operação integrada foi muito positiva. “Houve a percepção de uma sensível melhora na conscientização. Várias pessoas que foram abordadas não se recusaram a fazer o teste e indicaram que eram motoristas da rodada, ou seja, foram, saíram, não ingeriram bebida, mas seus colegas sim, e aquela pessoa dirigiu sem beber. Havia muitos veículos também de taxi, uber e vans fazendo o transporte de pessoas que fizeram a ingestão de bebida alcoólica. As pessoas parecem estar mais conscientes. Espero que o trabalho continue. A ação de educação que o Detran fez no local com panfletagem, orientações e as campanhas parece que está surtindo o efeito, junto com a nossa fiscalização, do Batalhão de Trânsito e da PRF”, concluiu.

O capitão de Trânsito do BPTran, Hércules Maciel, alerta os motoristas que as fiscalizações vão continuar, pois essa integração será estendida. Ele orienta que, se o condutor fizer a ingestão de bebida alcoólica, deve lembrar-se que não é prudente assumir a condução de um veículo, pois isso poderá causar um acidente, podendo ser um dano para ela ou para terceiros. “Consciência sempre”, frisou.