Mais de 50 municípios registram mortes de macacos no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde informou nesta quarta-feira (8) que recebeu notificação de mortes de macacos em 52 municípios do Estado. Em 21 municípios, as amostras foram confirmadas para febre amarela.

São eles: Afonso Cláudio, Cariacica, Castelo,Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vitória.

Este ano, até terça-feira (07), a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) recebeu 266 notificações de suspeita de febre amarela. Trinta e uma notificações foram descartadas. Do total de 235 casos, 81 foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo que 20 casos evoluíram para morte – Muniz Freire (03), Colatina (03), Ibatiba (02), Irupi (02), Itarana (02), Brejetuba (02), Laranja da Terra (01), Pancas (01), São Roque do Canaã (01), Afonso Cláudio (01), Conceição do Castelo (01) e Aracruz (01).

Os 81 casos confirmados são de moradores de Ibatiba (17), Colatina (14), Brejetuba (07), Baixo Guandu (04), Conceição do Castelo (04), Afonso Cláudio (03), Muniz Freire (04), Laranja da Terra (04), Castelo (03, Itarana (03), Itaguaçu (02), Pancas (02), São Roque do Canaã (02), Irupi (02), Iúna (01), Marilândia (01), Cachoeiro de Itapemirim (01), Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Serra (01), Santa Leopoldina (01), Domingos Martins (01) e Ibitirama (01). Com isso, há 154 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.