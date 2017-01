Mais um paciente com suspeita da doença

É crescente o número de pacientes internados com suspeita de terem sidos infectados pelo mosquito que transmite a febre amarela. Na segunda-feira (16), um lavrador de 41 anos deu entrada no Pronto-Atendimento de Muniz Freire, no Sul do Estado, com sintomas da doença.

Até domingo (15), dois pacientes haviam sido internados no Estado com suspeita da doença, sendo um caso de uma dona de casa de 37 anos –que mora em São Roque do Canaã, no Noroeste, e está em estado grave –, e outro lavrador, de 45 anos, de Conceição do Castelo, na região serrana. Ambos foram transferidos para hospitais na Grande Vitória.

O lavrador de 41 anos, que é do Estado, mas mora na zona rural de Lajinha (Minas Gerais), chegou em Muniz Freire na sexta-feira (14) para ficar na casa de parentes. A secretária de Saúde de Muniz Freire, Juliana de Paula Louzada, contou que ele veio de Minas por medo da febre amarela, já que lá há um surto da doença. “Ele apresentava febre, vômito, cefaleia. Os sintomas se manifestaram há 24 horas e hoje (segunda) ele deu entrada no pronto-atendimento, foi medicado e está isolado. Os exames apresentaram alteração no hemograma e função hepática, que podem sugerir doença febril viral, entre elas a febre amarela. Ele vai passar novos exames”.

A secretária informou o caso à Secretaria de Estado da Saúde e pede que o município seja incluído na lista onde haverá vacinação devido à proximidade com outras cidades onde macacos foram encontrados mortos.

O secretário de Saúde de São Roque do Canaã, Orlei Amaral Cardoso, disse que a dona de casa Maura Nascimento de Santana, que mora em São Francisco de Assis, no distrito de Santa Júlia, está internada no Hospital São Lucas, em Vitória, desde sábado. “O quadro dela é grave, mas houve um pequeno sinal de melhora”.

Já o lavrador de Conceição do Castelo, Eliomar Zambom, foi transferido ontem às 21h40 para a UTI do Hospital Praia da Costa, Vila Velha, segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim. Seu quadro é estável.

No município está sendo montada uma força-tarefa. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem tiveram as férias suspensas para atender a população.

Eliane Proscholdt, Francine Spinassé e Roberta Bourguignon

