“Maníaco do Parque” é condenado a 18 anos de prisão

Mário Sérgio Oliveira Cordeiro, que ficou conhecido como o “Maníaco do Parque”, foi condenado pela 1ª Vara Criminal da Serra a 18 anos de prisão pelo estupro de uma das vítimas, uma jovem, que na época do crime tinha 17 anos. A sentença foi proferida pelo juiz Alexandre Farina no último dia 17 e trata de um caso de setembro de 2014.

Simulando estar armado, Mário Sérgio rendeu a garota próximo a um ponto e ônibus, na rodovia Norte-Sul, em Jardim Limoeiro, e a levou a um terreno baldio onde ele retirou a roupa dela e a estuprou. Depois de cometer o estupro, o acusado ainda roubou R$ 5 e o celular da vítima.

Segundo o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, Mário Sérgio agia sempre no Parque da Cidade ou nas proximidades do local e com o mesmo estilo de abordagem. “Eu acredito que ele vai ser um dos condenados com maior tempo de pena a ser cumprida no estado do Espírito Santo”, disse Pazolini. “Todo dia surgiam novas vítimas. Os exames de DNA foram que comprovaram os abusos, como nesse caso”.

A defesa de Mário Sérgio tentou alegar que o réu possui insanidade mental, mas para o delegado não existe essa hipótese, tendo como base o contato que teve com ele quando a prisão foi feita e Mário Sérgio confessou parte dos crimes. “Isso é uma estratégia para tentar alegar a insanidade dele. Mas na delegacia se constou que ele tinha plena consciência dos atos que ele praticava. Não tinha traços de sanidade nem debilidade ou perca das faculdades mentais, na nossa visão”, frisou Pazolini.

O delegado pediu que, caso ainda haja vítimas de Mário Sérgio que não o denunciaram, que procurem a delegacia para registrar o fato. “Pode gerar uma pena ainda maior para ele”, esclareceu o delegado.

Mário Sérgio segue preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5), no Complexo de Xuri.

Leone Oliveira