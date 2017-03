Manifestação de familiares de PMs termina e trânsito é liberado

Acabou por volta das 18 horas a manifestação de familiares de policiais militares em frente ao Palácio Anchieta. O protesto durou mais de duas horas e complicou o trânsito em diversas vias da capital, principalmente nos acessos ao Centro de Vitória, sentido Segunda Ponte.

O trânsito voltou a fluir em três faixas na Avenida Jerônimo Monteiro. De acordo com a Guarda Municipal, durante o protesto, foram registrados congestionamentos nas avenidas Paulino Müller, Vitória, Getúlio Vargas e na Beira-Mar. Por isso, o trânsito pode demorar para ser normalizado na capital.

Outros pontos com trânsito lento:

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a Reta da Penha está congestionada no sentido Praça do Cauê/Terceira Ponte. Nos acessos à ponte, há grande fluxo de veículos. O trânsito também está intenso na Avenida Rio Branco e na Reta do Aeroporto sentido Serra.