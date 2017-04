Chegou ao fim a manifestação que acontecia em frente à sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Reta da Penha.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os manifestantes se dispersaram e o trânsito foi totalmente liberado nos dois sentidos por volta as 15h45. Não há trânsito no local, pois os motoristas evitaram a via passando por desvios.