Manifestantes bloqueiam BRs contra reforma da previdência

Manifestantes interditam duas rodovias federais que cortam o Espírito Santo desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-101 está interditada na altura de João Neiva, no quilômetro 202. Já a interdição na BR-262 é em Venda Nova do Imigrante, no quilômetro 102. Nos dois pontos, a interdição é total.

O protesto é contra a reforma da previdência.